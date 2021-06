Statua di Giulio Cesare, Forza Italia "torni nella piazza originariamente destinata"

Attualità

11:36 - 17 Giugno 2021

"Date a Cesare quel che è di Cesare". In una nota stampa Forza Italia Emilia Romagna chiede che la statua di Giulio Cesare torni in piazza Tre Martiri a Rimini.

Edoardo Baccarini, responsabile regionale Dip. Formazione FI Emilia Romagna, si dice stupito delle polemiche sulla statua. "Rimini è una città straordinaria, ricca di arte e di cultura" si legge nella nota stampa "La figura di Giulio Cesare è, per chiari e attestati motivi, profondamente connessa con la città e con l’intera Romagna.". Si scaglia contro "gli storici Anpi" definiti "Ridicoli, ignoranti e goffi, per cui la storia d’Italia sembra essere nata con loro."

Il valore simbolico della statua " trascende quello del committente. E' inutile e financo scorretto ricorrere a isterie fasciste" dice ancora Baccarini

"La statua deve tornare nella sua piazza, non per foraggiare la propaganda di un partito disciolto, ma per ricordare a tutti i cittadini, soprattutto ai più faziosi, che la storia non si può né cancellare né riscrivere." conclude Baccarini.