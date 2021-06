Calcio RSM, San Giovanni: il portiere della Nazionale U21 De Angelis e il centrocampista Marigliano

Sport

Repubblica San Marino

11:10 - 17 Giugno 2021

Il portiere della Nazionale Under 21 Mirco De Angelis.

Altri due acquisti e un’ulteriore conferma per il San Giovanni 2021/2022. Il presidente Massimiliano Venturi, il direttore generale Fabio Giardi e la dirigenza mettono infatti a disposizione del nuovo mister Marco Tognacci (ha scelto Roberto Lisi quale suo collaboratore) il portiere della Nazionale Under 21 Mirco De Angelis, che arriva in prestito annuale dal Tre Fiori, e il centrocampista classe 1993 Kevin Marigliano lo scorso anno alla Virtus Acquaviva. Ha firmato invece per la prossima stagione il centrocampista Giulio Strologo, fermato da un lungo infortunio e nel campionato appena terminato in gruppo praticamente solo per allenarsi e fare rieducazione. Una sorta di terzo nuovo acquisto insomm

Il terzetto si aggiunge ai già confermati Leonardo Magnani, Marco Ugolini, Michele Tasini, Alex De Biagi ed Edoardo Cecchetti e ai primi acquisti Enea Senja, Kevin Lisi, Nicola Tangari e Marsiglien Mema e inizia a dare una forma ben definita alla rosa 2021-2022 con cui il club punta a consolidarsi nel roster playoff riconquistato dopo qualche anno di assenza con un gruppo dall’età media più giovane del campionato.