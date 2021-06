Ciclismo, a Bellaria la gara in linea Elite Uomini dei Campionati Italiani su strada

Sport

Bellaria Igea Marina

17 Giugno 2021

Il via è previsto per le 11.20.

La Romagna è ancora una volta protagonista di un grande evento ciclistico: dopo i Campionati del Mondo di Imola dello scorso anno arrivano i Campionati Italiani Professionisti sullo stesso circuito. La rassegna prenderà il via venerdì 18 giugno, con partenza e arrivo a Faenza per le tre cronometro (Crono Elite Uomini, Crono Elite Donne; Crono Junior Donne).



Rassegna iridata che, quest'anno, ha visto l'ingresso di Bellaria Igea Marina: domenica 20 giugno sarà infatti la città turistica riminese, il luogo di partenza della gara in linea Elite Uomini. Il via è previsto per le 11.20, con la corsa che porterà i ciclisti a risalire tutta la Romagna in direzione Faenza, da dove si affronteranno Monticino e Gallisterna per immettersi così nel circuito conclusivo, che si ripeterà quattro volte. Arrivo a Imola in viale Saffi.



"È un appuntamento prestigioso e siamo fieri che, per tutto l'anno, chi si potrà fregiare del tricolore celebrerà un trionfo nato qui, a Bellaria Igea Marina" è il commento del vice sindaco bellariese Bruno Galli. "Una festa di popolo che è anche un grande regalo alle nostre comunità in un momento chiave in vista della stagione turistica. D'altro canto, la Romagna in generale e Bellaria Igea Marina in particolare, sono teatro ideale dei Campionati italiani di ciclismo. Terre di forti emozioni, che fanno dell'altrui amore per lo sport il riflesso della propria passione. E che anche in occasione delle manifestazioni sportive, sanno mettere in campo quella cultura dell'accoglienza che ci ha reso famosi nel mondo".