Investe una bimba e fugge: pirata della strada rintracciato

Cronaca

Cattolica

| 22:16 - 16 Giugno 2021

Il luogo dell'incidente, foto Ballante.

Una bambina di circa 4 anni è stata investita a Cattolica, intorno alle 21.30, in via Zara. La piccola, ospite con la famiglia in un hotel, stava attraversando la strada, quando è stata investita da uno scooter, il cui conducente, un giovane, non si è fermato per prestare soccorso. Ma alcuni testimoni hanno riconosciuto la persona in sella al mezzo: la Polizia Municipale, dopo i primi accertamenti, ha rintracciato il ragazzo, mentre la bambina è stata soccorsa dal personale del 118, intervenuta con ambulanza e automedica. Dai primi riscontri avrebbe subito un trauma cranico. E' stata portata all'ospedale infermi di Rimini per gli accertamenti.