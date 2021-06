Calcio D, la Sammaurese cade in casa (1-2). Il Sasso Marconi è salvo

Sport

San Mauro Pascoli

| 21:45 - 16 Giugno 2021

Bomber Manuzzi ha segnato la 21esima rete.



KO interno per la Sammaurese, che si arrende 1-2 al Sasso Marconi nel penultimo turno di campionato. Avvio deciso di entrambe le squadre, anche se sono i bolognesi a sfondare per primi. Su corner di Rrapaj a svettare è infatti Magliozzi, che di testa trova la porta e porta in vantaggio i compagni, nonostante il tuffo acrobatico di Maniglio (8'). I giallorossi non ci stanno e, sospinti dalle sgroppate di Nicoli, impensieriscono gli ospiti. Le chance non mancano alla Sammaures, vicina al pareggio in diverse occasioni con le sortite di Manuzzi, Jassey, Gurini e Mantovani. Sembra che si arrivi all'intervallo con questo punteggio, ma al 42' Jassey si invola e pesca in area Manuzzi, abile a insaccare il suo 21esimo sigillo stagionale con uno splendido destro a giro.

Nella ripresa il Sasso Marconi prova a premere il più possibile, tuttavia la squadra di Protti è molto attenta e ribatte colpo su colpo. Si susseguono azioni vivaci (su tutte una punizione di Rrapaj intercettata da Maniglio e un'inzuccata di Pasquini di poco alta). Il match pare indirizzato sui binari del pareggio, invece all'80' l'arbitro concede un rigore, trasformato con un tiro centrale da Rrapaj. Negli ultimi minuti la Sammaurese cerca di impattare nuovamente, ma il tempo è tiranno e al triplice fischio gli emiliani, rimasti in dieci in zona Cesarini per un fallaccio di Bardeggia su Guatieri, festeggiano per la salvezza raggiunta.

Il tabellino

SAMMAURESE-SASSO MARCONI 1-2

Sammaurese: Maniglio, Gurini, Nicoli (55' Della Vedova), Vesi, Scarponi (84' Sabba), Cianci, Pasquini, Lombardi (70' Guatieri), Manuzzi, Jassey, Mantovani (70' Rrasa). A disp: Golinucci, Della Vedova, Palmese, Rrasa, Sabba, Guatieri, Patrignani, Zavatta. All Protti

Sasso Marconi: Campi, Magli, Magliozzi, Pedrelli (60' Zannoni), Serra, Galassi, Testoni (74' Falanelli) Torelli (46' Baietti (74' Bardeggia)), Fiorentini, Monti, Rrapaj. A disp: Giannelli, Thiam, Palmieri, Zannoni, Falanelli, Marcolini, Baietti, Bardeggia, Pasi. All Della Rocca

Reti: 8' Magliozzi, 42' Manuzzi, 80' rig Rrapaj

Note: Ammoniti: Galassi, Vesi, Baietti, Campi. Espulsi: Bardeggia