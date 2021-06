Calcio D, Marignanese Cattolica ko a Forlì 4-3: è retrocessione in Eccellenza

Sport

Forlì

| 20:10 - 16 Giugno 2021

Emilio Docente è andato a segno.



Con la sconfitta per 4-3 al Morgagni contro il Forlì e il concomitante successo della rivale Sasso Marconi a San Mauro Pascoli (1-2), la Marignanese Cattolica ha dato l'addio alla serie D con una giornata di anticipo a distanza di un anno dalla promozione (mister Lilli). In vantaggio per due volte i giallorossi sono stati raggiunti al 13' della ripresa, poi Docente ha segnato il 2-3. Rimasti di lì a poco in dieci per l'espulsione di Manuzzi (doppia ammonizione, migliore in campo), la squadra di Vullo è crollata sotto i colpi dell'ex Gasperoni (ben 55 i gol subiti). Anche con il pareggio, comunque, la squadra giallorossa sarebbe finita in Eccellenza. La amara retrocessione, comunque, è maturata prima della partita di ieri: dopo l'esonero di Vullo il Cattolica non ha più vinto una partita.

Il tabellino

FORLI’ (3-4-2-1): De Gori; Croci, Sedioli, Sabato; Carlucci 6’ st Gasperoni), Buonocunto, Piva, Gkertsos; Gigliotti (6’ st Ferrari), Tortori (31’ st Longobardi); Pera. A disp.: Stella, Bedei, Togni, Battaglia, Ndiaye, Pavani. All.: Angelini.

MARIGNANESE CATTOLICA SG (4-3-3): Mariani; Pierantozzi, Nodari (1’ st Palazzi), Camara, Garavini (16’ st Moricoli); Gioia (16’ st Docente), Manuzzi, Gaiola; Rizzitelli (29’ st Signori), Merlonghi (36’ st Lago), Zanni. A disp.: Faccioli, Cambrini, Di Martino, Palumbo. All.: Vullo.

ARBITRO: Restaldo di Ivrea

RETI: 30’ pt Merlonghi, 4’ st Gioia, 10’ st Ferrari, 13’ Croci, 26’ st Docente, 39’ e 44’ st Gasperoni.

NOTE: Spettatori 500 circa con folta partecipazione dei ragazzi del settore giovanile del Forlì. Ammoniti: Buonocunto, Sabato; Manuzzi, Rizzitelli. Espulso 76’ Manuzzi per doppia ammonizione. Angoli 7-1, Recupero: 3’, 4’