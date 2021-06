FOTO Rimini Calcio, sconfitta clamorosa al Neri: passa il Ghiviborgo 3-1

Sport

Rimini

| 17:44 - 16 Giugno 2021

I giocatori del Rimini a fine gara chiedono scusa ai tifosi.



Scivolone inatteso al Neri del Rimini, battuto 3-1 dal Ghiviborgo: i biancorossi si fanno agganciare a quota 51 punti dal Prato, vittorioso 2-1 in casa dell'Aglianese, e dal Forlì, che ha superato la Marignanese Cattolica 4-3 al termine di una partita al cardiopalmo. Il Ghivborgo si conferma bestia nera del Rimini: all'andata i toscani vinsero 2-1, al ritorno 3-1. Una gara aperta dal diagonale di Felleca al 41': l'attaccante aveva già segnato le due reti della partita di andata. Il Rimini ha reagito solo a fine tempo, con Pagnini bravissimo a negare a Vuthaj il pareggio. A inizio ripresa però sono scesi in campo solo i toscani, che hanno arrotondato nel finale con una doppietta di Nieri. A nulla è valso il ventesimo sigillo di Vuthaj, in pieno recupero.



Rimini - Ghivborgo 1-3



RIMINI (4-3-3): Adorni - Lugnan (75' Giua), Gomis, Valeriani, Canalicchio (88' Ceccarelli) - Ricciardi, Pari, Simoncelli (68' Battisti) - Ambrosini (56' Pecci), Vuthaj, Casolla.

In panchina: Lazzarini, Mengucci, Nanni, Aprea, Arlotti.

All. Drudi (Mastronicola squalificato)

GHIVIBORGO (4-3-1-2): Pagnini - Gautieri (57' Poggesi), Messina, Gregov, Baggiani (73' Piccardi) - Fazzi, Muscas, Bartolini (28' Nottoli) - Chianese (88' Lakti) - Felleca (73' Cargiolli), Nieri.

In panchina: Abbrandini, Pazzaglia, Polacchi, Belluomini.

All. Venturi



ARBITRO: Zambetti di Lovere

RETI: 41' Felleca (G), 78' e 81' Nieri (G), 91' Vutaj (R).

AMMONITI: Valeriani, Chianese, Canalicchio.

NOTE: recupero 1'pt, 5' st