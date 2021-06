Bambini interrogati in caserma: "Il caso li ha traumatizzati e impauriti"

Attualità

Rimini

| 17:12 - 16 Giugno 2021

Il caso dei bambini di 10 e 12 anni interrogati, dopo essere entrati in un immobile disabitato in un comune della Valmarecchia (fatti risalenti all'aprile 2021), arriva in Parlamento. Il deputato del Pd Marco Di Maio ha presentato un'interrogazione al Ministro della Giustizia: "i bambini erano entrati nell’immobile disabitato per recuperare un pallone mentre stavano giocando a calcio - scrive Di Maio - e a seguito di querela del proprietario dell’immobile, messo in allarme da un vicino di casa che temeva si trattasse di due ladri, i due bambini sono stati invitati a comparire presso la procura per i minorenni di Bologna, il cui pubblico ministero è Simone Purgato, accusati di invasione di edifici in concorso". Prosegue l'interrogazione di Di Maio: "l'essere protagonisti di un interrogatorio li ha traumatizzati, nonostante i Carabinieri abbiano adottato molto tatto nel porre loro le domande". Il deputato chiede al Governo di intervenire, "per promuovere una tutela più stringente dei minori per evitare il ripetersi di episodi simili", garantendo "un maggior equilibrio tra il doveroso rispetto delle regole e la tutela del minore, anche per evitare il rischio di ripercussioni psicologiche e di stigma sociale nei confronti dei ragazzi", tenendo infine conto "del preminente interesse della persona, soprattutto quando di tratta di bambini in così tenera età per presunti fatti di lieve entità".