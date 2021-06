Rimini: entra in tribunale con un coltello di 21 cm, denunciato 45enne

Attualità

Rimini

| 16:35 - 16 Giugno 2021

Ingresso del Tribunale di Rimini.



Ieri mattina (martedì 15 giugno) un 45enne residente nel ferrarese, italiano, ha cercato di introdursi in Tribunale con un coltello all'interno del proprio marsupio. L'uomo doveva incontrare la ex moglie, ma è stato fermato all'ingresso, dopo aver passato il marsupio ai raggi X. Il macchinario ha infatti mostrato la presenza dell'arma all'interno. Si è giustificato, dicendo di averlo dimenticato nel marsupio. Il coltello, a serramanico, con una lama lunga 10 cm, è stato sequestrato, mentre il 45enne è stato denunciato per porto abusivo di armi.