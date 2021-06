Riccione, la ‘Divina Avventura’ dei ragazzi di Cuore 21 parte da viale Dante

Eventi

Riccione

| 16:02 - 16 Giugno 2021

La Divina Avventura dei ragazzi di Cuore 21.

Quest’anno ricorre il 700esimo anniversario della morte di Dante, autore del poema La Divina Commedia e padre della lingua Italiana.

Come poter spiegare un testo così famoso ma anche molto complesso ai bambini? Come spiegare chi era il Sommo Poeta?

Ci proveranno i ragazzi di Cuore21 che con la loro abilità e stravaganza condurranno i bambini nel viaggio che Dante descrisse con grande maestria.



Parte con la Cooperativa Cuore 21 il palinsesto degli eventi estivi al quartiere Alba. I ragazzi del centro andranno in scena con la Prima della “Divina avventura”. L’appuntamento è per domani sera, giovedì 17 giugno, alle ore 21, davanti alla chiesa del Gesù Redentore e non poteva che essere in viale Dante. Lo spettacolo fa parte del programma dell’associazione Riccione Alba e andrà in scena per 6 serate. Dopo la prima ci sarà la replica il 24 giugno, 8 e 22 luglio, 5 e 26 agosto. È un lavoro che i ragazzi hanno preparato tutto l’inverno e per il quale è stata realizzata una piccola scenografia nei laboratori di produzione interni con l’aiuto di alcuni volontari. Per la prima di domani ospite di eccezione sarà il Prof. Angelo Chiaretti, dantista, che illustrerà brevemente le guide ultraterrene di Dante dall' inferno al Paradiso indossando il rosso lucco dantesco. Lo spettacolo è gratuito e al termine, presso l’ Atelier a 21 mani (via Cilea, 10) ci sarà una estrazione di piccoli gadget per tutti i bambini che avranno assistito allo spettacolo.