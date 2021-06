Nel riminese scendono ancora i contagi: i dati comune per comune

Attualità

Rimini

| 15:41 - 16 Giugno 2021

Dati Covid.

A Rimini nella settimana 7-13 giugno si sono registrati 63 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2 (-19 rispetto alla settimana prima), per un totale di 174 casi attivi, in calo di 83 unità (nella settimana 31 maggio-6 giugno erano 257). I nuovi casi sono così ripartiti: 28 Rimini, 10 Santarcangelo di Romagna, 4 Coriano e San Clemente, 3 Bellaria Igea Marina e Riccione, 2 Misano Adriatico, Verucchio e Saludecio, 1 Gemmano, Novafeltria, Poggio Torriana, San Giovanni in Marignano, San Leo. IN Provincia di Rimini rimangono tre i comuni con più di 9 casi attivi: Rimini (74), Santarcangelo di Romagna (26) e Bellaria Igea Marina (10).



Gli altri comuni (casi attivi): Cattolica 5, Coriano 7, Gemmano 3, Misano 7, Mondaino e Montefiore Conca 1, Novafeltria 3, Poggio Torriana 3, Riccione 9, San Clemente e San Giovanni in Marignano 5, San Leo 1, Sant'Agata Feltria 2, Verucchio 6, Saludecio 6.