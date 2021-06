Torna per la quarta edizione a San Giovanni in Marignano "Itinerari Letterari"

Eventi

San Giovanni in Marignano

| 15:30 - 16 Giugno 2021

"Itinerari Letterari".

Ai nastri di partenza “Itinerari Letterari” per la quarta edizione a San Giovanni in Marignano, per la seconda volta all'interno della cornice dell’Arena Spettacoli.

Questa nuova edizione s'intitolerà “Indagine ai confini della letteratura”.



Si partirà martedì 29 giugno con un omaggio a uno dei più grandi cantautori italiani, Fabrizio De André, e quindi per la prima volta sul palco di San Giovanni in Marignano arriveranno anche i musicisti.

Saranno gli Artenovecento a porre il primo sigillo, aprendo con le loro riletture delle musiche di Faber.

Sarà un itinerario tutto particolare, quello che verrà raccontato da Emiliano Visconti che andrà, canzone per canzone, a scovare le infinite suggestioni letterarie che hanno dato vita ai capolavori musicali del cantastorie, dalle prime ballate fino ai capolavori della maturità.

Un intreccio di musica, video, racconti e letture aprirà questo particolarissimo itinerario che continuerà, martedì 6 luglio, portando sul palco lo scrittore Alessandro Robecchi che ci parlerà del suo ultimo Flora, ma anche di un'intera carriera che partì dalle pagine di un vecchio giornale passando poi per la televisione.



L’indagine continuerà poi il 13 luglio con un libro che sarà pubblicato nelle Frontiere Einaudi, collana che raccoglie storie vere raccontate come se fossero romanzi.

A scrivere questa storia, intitolata “Veronica e il diavolo” è Fernanda Alfieri che “da questo straordinario documento ricostruisce una vicenda affascinante e perturbante” riconducibile anche ai giorni nostri.



Il 20 luglio, lungo gli itinerari e lungo un altro confine, incontreremo Susanna Tartaro; di recente il suo nome è apparso anche sulla copertina di un libro che porta il titolo: “La non mamma” «perché essere o non essere madri, che sia per scelta o per caso, per desiderio o per impossibilità, nel nostro mondo definisce le donne come persone», un libro spiazzante e irregolare che non vi lascerà indifferenti.



La lunga camminata approderà poi il 27 luglio ad un libro che ha fatto molto parlare di sé: “Questo giorno che incombe”, scritto da Antonella Lattanzi. Un romanzo che pur prendendo le mosse da un fatto di cronaca, si fa indagine intorno alle ragioni della vita stessa, usando tutte le armi che la letteratura offre: dal thriller alla storia d'amore, e sempre una scrittura potente: come dice Starnone “Il risultato è una realissima invenzione dell’oggi”.



Questo itinerario, strutturato in sei incontri si concluderà con Carlo Lucarelli, scrittore e narratore televisivo.

“E’ un orgoglio – afferma l’Amministrazione comunale – poter confermare nuovamente questa rassegna, tra l’altro in una cornice che troviamo davvero scenografica e speriamo diventi per i marignanesi e non luogo di incontro con artisti ed autori che potranno lasciare il segno. Siamo prontissimi a confrontarci, parlare e condividere cultura, nella consapevolezza che possa sostenerci ed aiutarci a crescere ed evolversi sempre. Grazie ad Aps Pro Loco e a RegnodiFuori che ci sostengono, a Riviera Banca che anche quest’anno offre il suo contributo per la rassegna e grazie ad Emiliano e Rapsodia che continuano a offrire personaggi illustri e riflessioni importanti al nostro meraviglioso borgo. Siamo pronti a partire, vi aspettiamo!"



Il programma fa parte di Rapsodia Festival Itinerante ed è curato da Emiliano Visconti che condurrà quasi tutti gli incontri coadiuvato da Filippo Reina, anche lui di Rapsodia Associazione.



Itinerari Letterari è all’interno di “Estate fuori dal Comune”, la rassegna organizzata da Aps Pro Loco San Giovanni in Marignano, con la collaborazione di diverse realtà ed Associazioni marignanesi.



Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti in un luogo che consente il pieno rispetto dei regolamenti per il contenimento del Covid-19.



Il programma completo: http://www.prolocosangiovanni.it/estate-fuori-dal-comune.html



Info: Ufficio Informazioni Turistiche: 0541.828124

Mail: info@prolocosangiovanni.it

Biblioteca comunale: 0541.828157

Mail: biblio@marignano.net