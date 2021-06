VIDEO Ospitalità, eccellenze e un ricco calendario eventi: si accende l'estate di Coriano

Attualità

Coriano

| 15:06 - 16 Giugno 2021

Presentato questa mattina, (mercoledì 16 giugno) presso la sala stampa della provincia di Rimini, il calendario e gli artisti dell'estate 2021. Un programma, fortemente sostenuto dalla Pro Loco di Coriano, con la direzione artistica di due Corianesi, Claudio Coveri e Max Monti, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Coriano e delle attività produttive e ricettive locali.



Gli eventi



Saranno il Parco dei Cerchi e il suggestivo Castello Malatestiano a ospitare concerti all’alba o sotto le stelle, rock, soul, jazz session, dj set o artisti nazionali in acustico, sagre del vino e dalla birra e “mercati” agricoli in versione millennial. Ce n’è per tutti i gusti nell’estate di Terre di Coriano. Il fitto calendario si apre con la doppia data di venerdì 25 giugno con il tributo di Arcano a Vasco Rossi e di domenica 27 giugno con il Jazz di Sarah Jane Ghiotti. I nomi nazionali da segnare in calendario sono Bugo, in acustico il 31 luglio, i Quintorigo il 15 agosto, nell’atteso e unico concerto all’alba. Spazio Young People per le giovani promesse come Beart e, dalle nuove proposte di Sanremo 2021 i Dellai opening act Radiolondra. Tanti eventi Pink Week, fra i quali la comicità irriverente di Debora Villa, il 29 luglio, la San Marino Concert Band il 1 agosto. Tutti gli eventi avranno inizio alle 21.30 (eccezion fatta per i Quintorigo) e saranno a ingresso gratuito.



Le sagre



Il trionfo del vino, del grano, delle eccellenze a Km0, con degustazioni e presentazioni sono i tre grandi appuntamenti della Proloco di Coriano: Gramigna, l’11 luglio, BirriAmo! il 23-24-25 luglio, Sangiovese Street Festival, un connubio di vino, artisti di strada e Circo Paniko, il 28 e 29 agosto.



Un territorio generoso per weekend dal gusto intenso

Coriano attende famiglie con bambini, coppie, piccoli gruppi di amiche o amici in cerca di luoghi poco affollati, che prediligono un modo lento di vivere il presente. Sono persone attente all’ambiente, cercano di cibi e vini di qualità a Km0 ed esperienze in mezzo alla natura. Vogliono tornare a casa rigenerati e sereni. Le proposte turistiche per l’estate 2021 prevedono anche pacchetti turistici completi, nei fine settimana di giugno, luglio e agosto: coccole e avventura soft fra uliveti e vigne con escursioni in e-bike e trekking, giornate di rilassamento con yoga e ayurveda, aperitivi e cene alla scoperta dei prodotti enogastronomici del territorio, sagre, eventi musicali e concerti fra i colori della campagna. Per prenotazioni e informazioni info@terredicoriano.it



La comunicazione

Per dare voce a un progetto corale, incrociando desideri e bisogni con l’offerta, il piano di comunicazione si sviluppa su più livelli coordinati fra loro e dal sito web www.terredicoriano.it Con la partenza dell’attività turistica partirà anche la comunicazione multicanale: di prossima uscita un video emozionale che si prefigge di far desiderare la vacanza prima ancora di partire e l’avvio di un’intensa attività stampa e sui social network con due finalità: informare, coinvolgere e affascinare parlando non solo degli eventi ma anche delle realtà locali e dei luoghi storici di Coriano, la seconda mirata a orientare e facilitare le prenotazioni nelle tante strutture del territorio. Terre di Coriano è anche su facebook e instagram, con il profilo @terredicoriano.



I protagonisti

Anna Pazzaglia, Assessore Turismo, Ambiente, Eventi: “Il turista 2021 chiede di valorizzare i territori, viaggiare slow, in modo etico e sostenibile. Le tendenze evidenziano interesse verso mete più ‘green’, dove si possa godere di ampi spazi all’aperto, immersi nella natura, lontani da assembramenti. Coriano può garantire tutto questo. Siamo convinti che la Pro Loco, insieme ai direttori artistici Monti e Coveri, ai Fratelli di Taglia e all’agenzia Far Viaggi, stiano facendo un ottimo lavoro di squadra”.



Fabio Cavola, presidente Pro Loco: “Non è stato facile programmare e pianificare ma la voglia di fare qualcosa di diverso per l’estate 2021 ha prevalso. Vogliamo lavorare tutti in sinergia, per il bene di tutte le aziende, dei locali, dei negozi, delle strutture ricettive, creando ricadute virtuose su tutta la comunità. Il progetto gode del lavoro di tanti volontari appassionati e coinvolge diverse categorie produttive, tutte con una forte identità romagnola e con una storia da raccontare”.



Claudio Coveri e Max Monti, gli Art Director: “Il progetto prevede non solo un calendario di eventi, ma anche un piano di promozione e comunicazione. Gli artisti selezionati hanno tutte le caratteristiche per avere rilevanza nazionale e internazionale, in più, Coriano nasce in una posizione privilegiata, a ridosso dei grandi centri della Riviera come Rimini e Riccione e a fianco di San Marino: Terre di Coriano farà parlare di Coriano anche al di fuori dei confini, grazie alla musica.



Domenica Spinelli, Sindaco di Coriano e Assessore alla Cultura: “In ogni situazione difficile bisogna trovare la strada per le opportunità, e noi l’abbiamo trovata. L’anno scorso gli esordi sono stati ottimi, quest’anno li stiamo migliorando. Mi piace pensare che l’indotto Coriano possa migliorare anche grazie a questa situazione culturale, artistica, musicale. Quando arrivano le famiglie in un territorio vuol dire che tutte le attività possono lavorare. È compito di un’amministrazione gestire le risorse non in modo puramente assistenzialistico, ma facendo in modo che ogni categoria produttiva sia tutelata e generi posti di lavoro. Un territorio è vivo se lavora in questa direzione: di questi tempi il coraggio va messo a sistema”.



Daniele Dainelli, Fratelli di Taglia: "Il Teatro di Coriano riparte, con il Teatro CorTe e con le rassegne estive programmate le estati precedenti. In sinergia con ProLoco Coriano, con cui è stato possibile realizzare l’Arena Parco dei Cerchi, con Terre di Coriano, AVIS Comunale Coriano e PopMaker, la Compagnia Fratelli di Taglia e l’Amministrazione Comunale propongono 26 date, a cominciare con Marco Marzocca il 17 giugno al Parco dei Cerchi, per mantenere vivo il fervore artistico e gettare le fondamenta di un distretto culturale in cui arte e imprese locali collaborano per aggiungere valore al territorio.



Federica Rosa, Far Viaggi: “Pacchetti e esperienze sono stati studiati per iniziare a far percepire Coriano come destinazione turistica. Ci rivolgiamo a persone che amano la natura, il buon cibo, l’ottimo vino, l’olio e altri prodotti di qualità, le attività all’aperto. Siamo all’inizio di quest’avventura: fondamentale sarà mettere in sinergia tutti gli attori - privati e pubblici- per dar vita a idee e progetti futuri”.