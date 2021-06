Rimini: in estate 46 agenti di Polizia in più in servizio

Attualità

Rimini

| 15:05 - 16 Giugno 2021

Per il potenziamento estivo dei servizi di vigilanza, arriveranno 46 agenti di Polizia a Rimini e sei operatori della Polfer per lo scalo di Riccione. Lo comunicano i parlamentari della Lega Jacopo Morrone e Elena Raffaelli che, nel ringraziare il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni, gli hanno rivolto l'invito in Romagna per una visita. Scrivono in una nota: "Non possiamo che essere soddisfatti per la particolare attenzione rivolta alle esigenze del territorio riminese. Si tratta, infatti, di un consistente supporto nell’ambito della pubblica sicurezza, composto da 36 unità del reparto di prevenzione del crimine e 10 unità degli Uffici del Dipartimento della Polizia di Stato".