Roller Riccione agli Italian Games: un’esperienza ricca di soddisfazioni

Sport

Riccione

| 14:36 - 16 Giugno 2021

Il Roller Riccione agli Italian Roller Games.

La scorsa settimana hanno preso il via a Riccione gli Italian Roller Games, evento rotellistico che riunisce nell’arco di un mese circa i Campionati Italiani di tutte le discipline su ruote che fanno capo alla Federazione Italiana Sport Rotellistici. Il Roller Riccione è sceso in campo nella prima settimana della kermesse sportiva, sei giorni interamente dedicati al freestyle, non solo come società in gara ma anche come partner organizzativo della FISR.



Una settimana intensa durante la quale 545 atleti dagli 8 ai 60 anni si sono sfidati su due impianti in contemporanea, Pattinodromo di via Carpi e Pista Giardini, con un susseguirsi frenetico di gare nelle numerosissime ed avvincenti discipline del freestyle.



Per il Roller Riccione hanno gareggiato 13 atleti tra cui due master debuttanti Valentina Bigiarini e Alberto Petronio nelle categorie over 40 e over 50.



La famiglia del Roller Riccione cresce, si allarga, e riconferma uno spirito di squadra tenace e vincente, con uno staff coeso che sa agire e reagire con prontezza non solo dal punto di vista sportivo ma anche organizzativo. Un’esperienza ricchissima di soddisfazioni in tutti i sensi, sia per la ottima riuscita dell’evento sia per i risultati di gara: 17 posto nella classifica a squadre (59 complessive), tre medaglie d’argento e due di bronzo.



Coordinatrice generale dell’evento l’instancabile Ombretta Del Prete, sul campo anche allenatrice insieme a Marianna Mazzini, entrambe dichiarano all’unisono “Ringraziamo tutti gli atleti per le bellissime emozioni che ci regalano ogni volta che li accompagniamo in gara, offrendoci l’opportunità di condividere con loro momenti unici”.





Risultati





CLASSIC SLALOM Agata Antonelli 28’, Alice Balducci 12’, Cecilia Medda 7’, Diana Scarcia 24’, Federico Mainolfi 4’, Giulia Ugolini 18, Lucrezia Morri 3’, Melany Piergiacomi 13’





CLASSIC COPPIA Valentina Bigiarini – Alberto Petronio 3’, Agata Antonelli – Melany Piergiacomi 8’





BATTLE Alice Balducci 33’, Cecilia Medda 9’, Agata Antonelli 13’, Lucrezia Morri 5’







ROLLER CROSS Giulia Ugolini 14, Irene Ragusa 22’, Lucrezia Morri 25’, Sofia Reinhart 50’, Melany Piergiacomi 47’





SLIDE Alice Balducci 7’, Giulia Ugolini 5, Lucrezia Morri 2’



SPEED SLALOM Agata Antonelli 34’, Alberto Petronio 2’, Alice Balducci 30’, Cecilia Medda 18’, Federico Mainolfi 13’, Giulia Ugolini 20’, Matteo Mancini, Valentina Bigiarini 2’