Al Teatro Aperto di Poggio Berni continuano gli appuntamenti di "Mentre Vivevo"

Eventi

Poggio Berni

| 14:28 - 16 Giugno 2021

In foto: Matthias Martelli.

Continuano gli appuntamenti di Mentre Vivevo, la rassegna di teatro curata da quotidianacom, giunta alla sua sesta edizione e accolta dal Teatro Aperto di Poggio Berni (via Roma, 7).



Nella serata di venerdì 18 giugno alle ore 21 sarà protagonista Matthias Martelli, attore, performer, giullare, autore e vincitore dei premi Alberto Sordi, Locomix e Uanmensciò, con “Il primo miracolo di Gesù Bambino”, una delle giullarate più famose di Mistero Buffo, lo spettacolo capolavoro di Dario Fo e Franca Rame riportato in scena con la regia di Eugenio Allegri.



Il Primo miracolo racconta l’emigrazione di Gesù e della sua famiglia da Betlemme, a seguito delle stragi degli innocenti di Erode, e di come il piccolo Gesù riesca a farsi accettare dai bambini di un’altra città inventando il miracolo degli uccellini fatti con la creta; una giullarata esilarante sui temi attualissimi dell’emigrazione, del lavoro e dell’integrazione costruita sull’inimitabile paradosso comico del Teatro di Fo che alla fine lascia le menti in ebollizione, la gioia nel cuore e il sorriso sulle labbra.





Matthias Martelli

Attore, performer, giullare, autore. Ha vinto i premi Alberto Sordi, Locomix e Uanmensciò con Il Mercante di Monologhi da lui scritto e interpretato. Ha calcato palcoscenici in Italia ed Europa con Mistero Buffo con la regia di Eugenio Allegri co- prodotto dal Teatro Stabile di Torino. È stato vincitore del Premio Nazionale di Cultura Frontino-Montefeltro. Per la Fondazione TRG ha scritto e interpretato Nel Nome del Dio Web. È stato ospite protagonista di Pierino e il Lupo insieme alla prestigiosa orchestra del Teatro Regio di Torino.





Gli spettacoli iniziano alle ore 21 (intero 10 euro, ridotto 8 euro)

Posti limitati, consigliata la prenotazione: 327 119 2652



Prossimo appuntamento venerdì 9 luglio con Antonella Questa in “Questa sono io!”