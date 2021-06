Pallanuoto Riccione Under14 batte Formigine e chiude il campionato al 5° posto

Sport

Riccione

| 14:25 - 16 Giugno 2021

Gruppo under 14.

Si chiude con il 5° posto e un discreto carico di recriminazioni il campionato regionale della formazione Under 14 della Pallanuoto Polisportiva Riccione. Domenica scorsa, alla piscina “Carmen Longo” di Bologna, i ragazzi del tecnico Maurizio Montanari hanno avuto ragione del Formigine (6-2) nella seconda “finalina” di consolazione, dopo che l’obiettivo del podio era già sfumato per il cambio di regolamento che ha escluso le seconde dei gironi dalla corsa ai primi posti regionali. Avversario inedito per la Pallanuoto Riccione, il Formigine si è dimostrato in avvio anche particolarmente ostico e complici l’abilità del portiere emiliano e qualche spreco offensivo di troppo dei riccionesi, i primi a sbloccare il risultato sono stati proprio i modenesi. Scottati dalla beffa, i ragazzi di Montanari hanno prontamente reagito riuscendo quantomeno a chiudere in parità il primo tempo. La svolta arriva proprio nell’intervallo. Il Riccione si ricompatta, ritrova la giusta lucidità e al ritorno in acqua non c’è più nulla da fare per il Formigine tanto che a metà frazione il risultato dice 6-1 per i ragazzi della Polisportiva. Risultato in ghiaccio che la girandola finale delle sostituzioni non scalfisce più di tanto (6-2 alla sirena) e scrive il nome della Under 14 riccionese al 5° posto della classifica finale. Piazzamento da valorizzare, ma che non lascia soddisfatto fino in fondo il team riccionese che, risultati alla mano, avrebbe avuto le chance per competere almeno per il podio, considerando di un altro livello soltanto la President Bologna (vincitrice) mentre contro Parma e Rari Nantes (terza classificata già battuta in precedenza) se la poteva giocare alla pari. Restano un’esperienza comunque positiva e l’insegnamento per migliorare nel prossimo campionato.