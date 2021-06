DIRETTA TESTUALE Calcio D Rimini - Ghiviborgo 1-3

Sport

Rimini

| 17:29 - 16 Giugno 2021

Diretta testuale.



RISULTATO: 1-3



RIMINI (4-3-3): Adorni - Lugnan (75' Giua), Gomis, Valeriani, Canalicchio (88' Ceccarelli) - Ricciardi, Pari, Simoncelli (68' Battisti) - Ambrosini (56' Pecci), Vuthaj, Casolla.

In panchina: Lazzarini, Mengucci, Nanni, Aprea, Arlotti.

All. Drudi (Mastronicola squalificato)

GHIVIBORGO (4-3-1-2): Pagnini - Gautieri (57' Poggesi), Messina, Gregov, Baggiani (73' Piccardi) - Fazzi, Muscas, Bartolini (28' Nottoli) - Chianese (88' Lakti) - Felleca (73' Cargiolli), Nieri.

In panchina: Abbrandini, Pazzaglia, Polacchi, Belluomini.

All. Venturi



ARBITRO: Zambetti di Lovere

RETI: 41' Felleca (G), 78' e 81' Nieri (G), 91' Vutaj (R).

AMMONITI: Valeriani, Chianese, Canalicchio.

ESPULSI:

NOTE: recupero 1'pt, 5' st



Inizio gara ore 16



Rimini in maglia a scacchi bianco-rossi, con calzoncini bianchi e calzettoni rossi. Ospiti in completo nero. Il Ghiviborgo ha già conquistato nell'ultimo turno la matematica salvezza in Serie D.



Un problema fisico blocca Arlotti, che era nell'undici titolare. Spazio ad Ambrosini.



PARTITI!



4' Valeriani è il primo ammonito della gara. L'invitante punizione è sprecata da Bartolini, che cerca un compagno sul secondo palo, ma sbaglia completamente la mira.

Aglianese - Prato 1-1, Correggese - Real Forte Querceta 1-0.



14' Vuthaj guadagna una punizione invitante al limite dell'area, benché il punto di battuta sia decentrato sulla sinistra.



AMBROSINI! Tiro di poco fuori. L'attaccante calcia di destro a scavalcare la barriera.



19' Buona iniziativa di Lugnan sulla destra, cross sul secondo palo, ma Casolla non riesce a coordinarsi di testa.



Aglianese - Prato 1-1, Correggese - Real Forte Querceta 1-0, Corticella - Pro Livorno 2-0, Fiorenzuola - Mezzolara 1-0, Forlì - Marignanese Cattolica 0-0, Sammaurese- Sasso Marconi 0-1



21' Slalom di Bartolini in area del Rimini, ma il baluardo Gomis lo ferma. Il centrocampista del Ghiviborgo accusa poi un problema fisico, ma dopo le cure mediche è pronto a rientrare.



27' Forfait di Bartolini, che non ha recuperato.



32' Felleca sbaglia completamente la rifinitura, Adorni esce e fa suo il pallone.



Aglianese - Prato 1-1, Correggese - Real Forte Querceta 1-0, Corticella - Pro Livorno 2-0, Fiorenzuola - Mezzolara 2-0, Forlì - Marignanese Cattolica 0-1, Sammaurese- Sasso Marconi 0-1



39' Palla per vie centrali, ma Adorni è abile a uscire anticipando Nieri.



41' GOL GHIVIBORGO. Chianese ai venti metri allarga a destra con il piattone, servendo Felleca. L'attaccante, lasciato libero, calcia da posizione defilata: un diagonale di destro, che non dà scampo all'incolpevole Adorni. La palla si infila sul palo lontano, alla destra del portiere.



42' Nottoli si destreggia in dribbling e di destro cerca Nieri, l'attaccante tocca di destro, ma ne esce un passaggio ad Adorni.



43' VUTHAJ! Colpo di testa dell'attaccante, Pagnini vola sul palo lontano e salva il risultato.



Aglianese - Prato 1-1, Correggese - Real Forte Querceta 3-0, Corticella - Pro Livorno 2-0, Fiorenzuola - Mezzolara 2-0, Forlì - Marignanese Cattolica 0-1, Sammaurese- Sasso Marconi 1-1



44' Splendida palla morbida di Simoncelli, sul secondo palo Baggiani anticipa Ambrosini pronto al colpo di testa.



RIMINI PERICOLOSO! Sul corner di Simoncelli, Casolla prolunga di testa, ma nessun compagno ne approfitta. Valeriani recupera palla, controcross e Canalicchio manca la deviazione. L'azione prosegue, un insidioso cross di destro di Simoncelli trova la determinante chiusura di un difensore.



Fine primo tempo: il Rimini si è risvegliato solo dopo il gol di Felleca.



Rimini al momento quarto (51 punti) davanti al Prato (49). Forlì e Pro Livorno per ora rimangono a 48 punti, Correggese a 47.



AL VIA LA RIPRESA



52' GHIVIBORGO VICINO AL BIS! Palla centrale, dormita della difesa, Nieri solo davanti ad Adorni si porta il pallone sul sinistro e calcia a botta sicura, salvataggio fondamentale di Valeriani.



Aglianese - Prato 1-1, Correggese - Real Forte Querceta 3-1, Corticella - Pro Livorno 2-0, Fiorenzuola - Mezzolara 2-0, Forlì - Marignanese Cattolica 0-1, Sammaurese- Sasso Marconi 1-1, Progresso - Lentigione 0-1, Seravezza - Bagnolese 1-2.



60' Ritmi lenti al Neri. Finora prova incolore del Rimini, che è reduce da tre convincenti vittorie.



61' Chiusura decisiva di Valeriani su Felleca, pronto al tiro del raddoppio. Sul corner Chianese mette in mezzo, Adorni smanaccia e allontana la minaccia.



Aglianese - Prato 1-1, Correggese - Real Forte Querceta 3-1, Corticella - Pro Livorno 2-0, Fiorenzuola - Mezzolara 2-0, Forlì - Marignanese Cattolica 2-2, Sammaurese- Sasso Marconi 1-1, Progresso - Lentigione 0-1, Seravezza - Bagnolese 1-2.



66' Palla in profondità per Nieri che in scivolata prova a beffare Adorni. Il portiere in uscita blocca il pallone sulla sua sinistra. Si prepara all'ingresso in campo Battisti.



Correggese - Real Forte Querceta 3-2. Invariati gli altri risultati.



70' Nieri sulla sinistra si accentra e calcia di destro, palla rasoterra che termina a lato, alla destra di Adorni.



73' Fuori Felleca, finora man of the match e bestia nera del Rimini: tre gol segnati ai biancorossi in due partite.



74' Magia di Chianese che smarca Cargiolli davanti ad Adorni. L'attaccante spara alto, ma era comunque in posizione di fuorigioco.



Forlì - Marignanese Cattolica 2-3



77' Punizione di Chianese dai 30 metri, palla a lato.



78' GOL GHIVIBORGO. Fazzi serve Nieri, che batte imparabilmente Adorni.



81' GOL GHIVIBORGO. Doppietta di Nieri. L'attaccante batte di testa Adorni.



Aglianese - Prato 1-1, Correggese - Real Forte Querceta 3-2, Corticella - Pro Livorno 2-0, Fiorenzuola - Mezzolara 2-0, Forlì - Marignanese Cattolica 2-3, Sammaurese- Sasso Marconi 1-2, Progresso - Lentigione 0-1, Seravezza - Bagnolese 1-2.



82' Nottoli da fuori area, palla non lontana dalla porta.



Clamoroso: Prato vince sul campo dall'Aglianese 1-2.



84' Canalicchio dalla trequarti prova il tiro cross, Pagnini blocca sulla linea.



86' Debole colpo di testa di Vukaj, Pagnini para senza difficoltà.



87' Iniziativa di Pecci a destra, cross rasoterra respinto da un difensore, la palla arriva a Giua che calcia alto dalla distanza.



PARI Forli sul campo della Marignanese Cattolica (3-3).



FINALE Aglianese - Prato 1-2. Fiorenzuola in vetta alla classifica, i Toscani agganciano i biancorossi a quota 51 punti.



91' GOL RIMINI. Vuthaj accorcia le distanze e firma il suo ventesimo gol stagionale.



TEGOLA per il Rimini, Forlì - Marignanese Cattolica 4-3.



Finita al Neri.



RISULTATI: Aglianese - Prato 1-2, Correggese - Real Forte Querceta 3-2, Corticella - Pro Livorno 2-0, Fiorenzuola - Mezzolara 3-0, Forlì - Marignanese Cattolica 4-3, Sammaurese - Sasso Marconi 1-2, Progresso - Lentigione 0-1, Seravezza Pozzi - Bagnolese 1-2.