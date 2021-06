A San Marino si balla in sicurezza, pronti 300 tamponi rapidi

Attualità

Repubblica San Marino

| 13:24 - 16 Giugno 2021



Dodici colonnine pronte a distribuire oltre 8.000 erogazioni di gel igienizzante per le mani, oltre a 300 kit per effettuare tamponi rapidi anti-Covid. E' questo il contribuito messo gratuitamente a disposizione da G-Professional, azienda di San Marino specializzata in soluzioni per igiene, prodotti detergenti e sicurezza, in occasione dell'evento “The vibe is on”, il festival organizzato dal Gruppo Musica di Riccione in programma il 19 giugno prossimo nell'area Eventi San Marino Shooting Club in zona Ciarulla. Una manifestazione di portata internazionale, che vedrà salire sul palco grandi artisti del calibro di Sven Vath, dj e produttore discografico tedesco, tre volte vincitore di DJ Awards e inventore della celebre Love Parade che si alternerà con Dana Ruh, Idriss d, Fabrizio Maurizi e Philip&Cole. Attenzione massima, da parte delle autorità sammarinesi, sul fronte della sicurezza e dell'applicazione delle misure anti-Covid.