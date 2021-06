Elezioni Cattolica: si candida sindaco il 31enne Francesco Vittori, lavoratore precario

Attualità

Cattolica

| 13:07 - 16 Giugno 2021

Francesco Vittori.



E’ Francesco Vittori, lavoratore precario, 31 anni, il candidato a sindaco di Sinistra Anticapitalista e di Potere al Popolo per le prossime elezioni amministrative a Cattolica.



Laureato Magistrale in Storia, lavora come impiegato a Cattolica e risiede a Rimini. La sua militanza politica è iniziata a scuola, durante le contestazioni dei movimenti studenteschi contro la riforma della Gelmini. Durante gli anni universitari, con altri studenti e attivisti, si è impegnato in diversi progetti di mutuo aiuto come il Mercatino dei Libri Usati, ripetizioni popolari gratuite ed iniziative in solidarietà per i cassintegrati dell’SCM. Nel 2012 ha aderito ai movimenti per l’acqua bene comune e ai referendum sociali, svolgendo attivamente la campagna referendaria.



Militante sindacale, ha svolto decine di assemblee in diversi luoghi di lavoro. Nel 2018 è stato candidato, come indipendente, alla Camera dei Deputati, nelle liste di Potere al Popolo per il Collegio Uninominale di Rimini. E’ impegnato da anni in percorsi di autogestione e collabora con gruppi antifascisti e antirazzisti. Si occupa di sport popolare e ha organizzato diverse iniziative di solidarietà col popolo palestinese.



"La sua candidatura rappresenterà un ulteriore stimolo per introdurre nel dibattito elettorale cattolichino le questioni sociali e la lotta allo sfruttamento dei lavoratori stagionali, tematiche quasi completamente trascurate dalle precedenti amministrazioni. La priorità dei finanziamenti comunali, destinate in gran parte alle imprese, devono essere indirizzate ai settori colpiti dalla crisi e dalla pandemia, attraverso il potenziamento dei servizi sociali, introducendo la gratuità per le fasce di reddito più basse", si legge in una nota di presentazione del candidato sindaco.