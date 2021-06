L'informazione turistica arriva in cargo bike per 300 alberghi riminesi

Turismo

Rimini

| 12:29 - 16 Giugno 2021

Cargo bike in azione.

L’informazione turistica viaggia in cargo bike. Sono 300 gli alberghi di Rimini che in questi giorni hanno ricevuto, direttamente alla reception, i materiali di informazioni turistiche della città: dalle guide della città nelle varie lingue, al calendario degli eventi 2021 che punteggeranno l’estate di Rimini così come quella dell’entroterra. L'attività di distribuzione presso gli operatori turistici del materiale informativo dell'assessorato al turismo di Rimini viaggia spedito e, da quest’anno, si svolge anche su due, anzi, tre ruote delle cargo bike a pedalata assistita.

L'iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione del Bike Park , la struttura che sorge nel piazzale della stazione ferroviaria di Rimini e che fornisce, a viaggiatori ed amanti delle due ruote, un servizio di rimessaggio, riparazione e noleggio di bici. La nuova struttura, che svolge un ruolo centrale nel favorire l'uso della due ruote in città agevolando, fra residenti e turisti, lo scambio fra stazione ferroviaria, nuovo “Metro mare” e bicicletta, ha messo a disposizione dell'assessorato al turismo le sue cargo bike a pedalata assistita che vengono usate per raggiungere le strutture che si trovano in zone a traffico limitato.

È la prima volta che l'amministrazione svolge una consegna porta a porta nel segno della sostenibilità del suo materiale informativo. La scelta nasce dalla volontà di andare incontro agli albergatori che in questi giorni sono impegnati con le riaperture e fornire loro i migliori strumenti per informare i propri ospiti, rendendosi, nella migliore tradizione romagnola, primi promotori della città.

L'attività di distribuzione, che ha già raggiunto 270 strutture, ha visto consegnare gratuitamente agli operatori di Rimini la “Guida Turistica della Città”, uno strumento di accoglienza turistica colorato, fresco, che racconta il nuovo e l'antico di Rimini, i monumenti storici e la cartolina balneare, l’entroterra e la città felliniana, ma anche i luoghi dove farsi un selfie, dove fare shopping, o immergersi nei fondali, paradiso dei sub. Disponibile in 6 lingue, è una completa ed utile “cartina” di viaggio per gli ospiti di Rimini, i quali oltre al formato cartaceo, possono scaricarla in digitale.

Da oggi, anche grazie alle consegne in cargo bike, verrà distribuito il nuovo opuscolo “Cose da Fare 2021”, il calendario degli eventi di Rimini su cui trovare concerti, spettacoli, mostre e manifestazioni che si svolgeranno a Rimini e nel suo entroterra. Anche questo disponibile, oltre che in formato cartaceo, in quello digitale (a breve anche in lingua inglese, tedesco e francese) a questo link