"La vita che verrà" in prima visione al Cinema Tiberio di Rimini

Eventi

Rimini

| 11:16 - 16 Giugno 2021

Ingresso del cinema Tiberio di Rimini.

Il Cinema Tiberio di Rimini (via San Giuliano, 16) presenta da giovedì 17 a domenica 20 giugno (ore 21, sabato anche ore 17) in prima visione il film La vita che verrà – Herself di Phyllida Lloyd, acclamata regista di “Mamma Mia!” e “The Iron Lady”, con Clare Dunne, Harriet Walter, Conleth Hill, Ericka Roe.

Sandra se ne va di casa, con le sue due bambine, per fuggire dal marito violento. L’uomo continua a vedere le figlie nei weekend, ma Sandra è una donna intelligente e, anche se lui la incalza, si tiene alla larga. Poi, un giorno, tra un lavoro di fatica e un altro, mentre cerca un alloggio che non trova, Sandra vede il video di un uomo che si è costruito una casa da solo, ad un costo molto contenuto, e comincia a pensare di fare lo stesso. La prima versione della sceneggiatura, quella che ha suscitato l’interesse e attivato la produzione del film, l’ha scritta Clare Dunne, l’interprete di Sandra, e non c’è dubbio che il suo coinvolgimento sia palpabile e il suo personaggio verosimile, forse proprio perché lontano dallo stereotipo della vittima di violenza, intrappolata in un legame che non riesce a spezzare.

Biglietti interi € 7.00, ridotti € 6,00, ridotti Tiberio Club € 5,00.