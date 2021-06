Ladro specializzato in furti in tabaccherie arrestato dai Carabinieri di Riccione L'uomo ha rubato in una tabaccheria di Riccione ed in altre a Misano Adriatico

Cronaca Riccione | 10:20 - 16 Giugno 2021 Immagine di repertorio. Ruba in tabaccheria, rintracciato ed arrestato dai Carabinieri di Riccione. In manette è finito un 35enne bielorusso domiciliato nella Perla Verde. L'uomo, dopo i riscontri dei militari anche grazie alla collaborazione del Ris di Parma, è risultato il responsabile di un furto ad una tabaccheria del 23 dicembre scorso. Nella notte, dopo aver forzato la porta d'ingresso, era entrato portando via 3000 euro tra denaro contante e gratta e vinci. Le indagini hanno permesso di individuare a Rimini, Riccione e Ravenna le ricevitorie dove i biglietti erano stati portati all'incasso. Il 35enne, già da tempo sorvegliato speciale, è stato anche ritenuto il responsabile di altri furti nei mesi scorsi a tabaccherie di Misano Adriatico. < Articolo precedente Articolo successivo >