Il Rex davanti alla Rocca, Italia Nostra Rimini: "Sciagurata operazione felliniana"

Attualità

Rimini

| 09:49 - 16 Giugno 2021

Lavori in corso in piazza Malatesta.

Una "sciagurata operazione felliniana" e "mutazione dello spazio cittadino in un parco a tema artificiale è destinata a rubare ai suoi abitanti un pezzo importante e soprattutto vivo della città". Così viene definito da Italia Nostra Rimini l'intervento per installare la prua del Rex davanti alla Rocca Malatestiana. L'associazione, in una nota, punta il dito sull'intenzione di "trasformare il tratto dalla Rocca fino al Cinema Fulgor in un gigantesco parco a tema".

"Che cosa diventerà piazza Malatesta dopo questo intervento così invasivo e trasformante, deciso esclusivamente e in solitudine dall'attuale amministrazione? " chiede Italia Nostra.

"Dopo esserci opposti nei mesi passati sia al taglio degli alberi, sia alla fontana" continua l'associazione nella nota "non sappiamo rivolgerci a nessun'altra risorsa se non al buon senso. Anche il coinvolgimento della Sovrintendenza, abbiamo compreso, è inutile, chiusa com'è nella mera salvaguardia di codicilli bizantini (che tutto hanno concesso e continuano a concedere) senza mai spendere una parola su quello che sarà il destino reale dello spazio oggetto di così tanti interventi."

"Dovrebbe essere interesse di ogni cittadino di Rimini" conclude la nota "e non di qualche isolata associazione, opporsi con forza a questo progetto".