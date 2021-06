Tennis, Sara Gaia Totorizzo primeggia al torneo U14 di Cattolica

Sport

Cattolica

| 09:25 - 16 Giugno 2021

Giorgio Galimberti e Sara Gaia Totorizzo.



Continuano le soddisfazioni per gli allievi della Galimberti Tennis Academy, anche i più giovani.

In questo caso a mettersi in particolare evidenza è stata Sara Gaia Totorizzo, che si è imposta in categoria Under 14 nel torneo nazionale giovanile, organizzato dal Circolo Tennis Cerri di Cattolica, una rassegna finalizzata alla qualificazione ai campionati italiani di categoria.

La giovane pugliese che si allena a Cattolica nell’Academy dell’ex davisman azzurro ha rispettato il ruolo di principale favorita, superando 6-1 6-3 in semifinale Alice Rossi (numero 4 del seeding) e poi regolando per 6-4 6.1 nel match clou Cristina Foglia (Tc Riccione).