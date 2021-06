Violenza sessuale sulla figlia minorenne: 56enne arrestato a Rimini

Cronaca

Rimini

| 08:38 - 16 Giugno 2021

La ragazzina ha accusato il padre di averla molestata sessualmente.

Avrebbe abusato della figlia minorenne in più occasioni, ora l'uomo è finito in carcere. La vicenda riguarda una famiglia della provincia di Rimini. Le confidenze sulla violenza sono state raccolte dalla madre della ragazza. Secondo quanto ricostruito, la giovane avrebbe subito attenzioni eccessive da parte del genitore che, stando al racconto della figlia, in seguito avrebbe pianto pentendosi di quanto fatto e promettendo di smettere. Gli episodi si sono comunque ripetuti e, dopo una sgridata ricevuta proprio dal padre, la ragazza si sarebbe a fatica confidata con la madre raccontando gli abusi subiti. La donna si è rivolta alla Polizia che, dopo i riscontri del caso, ha fatto scattare le manette ai polsi del padre con l'accusa di violenza sessuale.