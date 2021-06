Maturità al via, oltre 500mila studenti, oltre 35mila in regione

Attualità

07:29 - 16 Giugno 2021

Al via oggi l'edizione 2021 degli Esami di Stato della scuola secondaria di secondo grado, con oltre mezzo milione di candidate e candidati. Ammesso il 96,2% delle studentesse e degli studenti. L'appuntamento è alle 8.30, con l'avvio dei colloqui. Anche quest'anno, come lo scorso anno, le Commissioni sono presiedute da un Presidente esterno all'istituzione scolastica e sono composte da sei commissari interni. In particolare, le Commissioni saranno 13. L'esame di quest'anno è stato ridefinito tenendo conto dell'impatto dell'emergenza sanitaria sulla vita del Paese e su quella scolastica. È previsto un colloquio, che partirà dalla discussione di un elaborato il cui argomento è stato assegnato a ciascuna studentessa e a ciascuno studente dai Consigli di classe. Dopo la discussione dell'elaborato, il colloquio proseguirà con la discussione di un testo già oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di "Lingua e letteratura italiana", con l'analisi di materiali (un testo, un documento, un'esperienza, un problema, un progetto) predisposti dalla commissione con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline. Ci sarà spazio per l'esposizione dell'esperienza svolta nei PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento). Il candidato dovrà dimostrare, nel corso del colloquio, di aver maturato le competenze e le conoscenze previste nell'ambito dell'Educazione civica. La durata indicativa del colloquio sarà di 60 minuti. Il credito scolastico sarà attribuito fino a un massimo di 60 punti. Al colloquio verranno assegnati fino a 40 punti. La valutazione finale sarà espressa in centesimi, sarà possibile ottenere la lode.

Sono 35.381 gli studenti coinvolti in Emilia-Romagna dagli esami di Stato. I candidati interni sono 34.661, gli esterni 720.

A Rimini oltre 2000 gli studenti sui banchi per la maturità. L'assessore ai servizi educativi Mattia Morolli in una lettera si rivolge proprio ai maturandi "il primo augurio che vi faccio è quello di vivere la vostra prova di maturità come un rito collettivo, il ritorno al noi, dopo mesi in cui siete e siamo stati costretti a vivere separati. Il ritorno ad una esperienza di gruppo come auspicio per il vostro futuro, prima ancora dei singoli obbiettivi personali. Il futuro in cui" si legge "vi tufferete, ha radici forti in un passato fatto di tante esperienze, tanti insegnanti, gioie e qualche delusione. E non dimenticate che una classe, come una comunità, sta in piedi nelle diversità."



"L’ultimo augurio" conclude Morolli "è quello che ognuno di voi si senta protagonista del proprio appuntamento con il futuro che, anche simbolicamente, inizia da queste prove. Vivetelo da protagonisti, non subitelo, perché al centro ci siete voi, e nessun altro. Il futuro che tutti ci attendiamo - libero, inclusivo e aperto - passerà da quanto voi saprete studiare, interpretare creare e, un domani, restituire alla vostra comunità, proprio la stessa che oggi, idealmente, vi abbraccia e vi sostiene".