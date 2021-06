Calcio D, Giovani Di Valore: Rimini in testa nel girone D con 1120

Sport

Rimini

19:29 - 15 Giugno 2021

Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha pubblicato il quarto aggiornamento delle classifiche di “Giovani D Valore”. Di seguito le prime tre posizioni per ciascun girone aggiornate alla 28ª giornata di campionato per i gironi a 18 squadre e 32ª giornata per i gironi a 20 squadre.

Girone A: Gozzano 2047; Vado 1310; Chieri 1147

Girone B: Ponte San Pietro 1521; Vis Nova Giussano 1474, Brusaporto 1356

Girone C: Belluno 1690; Caldiero Terme 1598; Union Feltre 1517

Girone D: Rimini 1120; Sasso Marconi 1070; Pro Livorno 955

Girone E: Cannara 1254; Foligno 1137; Ostia Mare 1103

Girone F: Calcio Porto S. Elpidio 1886; S. Nicolo Notaresco 1560; Real Giulianova 889

Girone G: Cassino 1383; Team Nuova Florida 952; Insieme Formia 714

Girone H: Città di Fasano 909; Sorrento 850; Puteolana 697

Girone I: Rende 1740; Santa Maria Cilento 1120; Roccella 1219