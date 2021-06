Calcio RSM, Conference League: La Fiorita col Birkinkara. Al Tre Penne la Dinamo Batumi

Sport

Repubblica San Marino

| 17:50 - 15 Giugno 2021

Foto FSGC.

C’erano anche le sammarinesi La Fiorita e Tre Penne nel lotto di 66 squadre interessate dal primo, storico sorteggio afferente alla UEFA Europa Conference League. L’ultima nata tra le competizioni continentali per club aprirà i battenti il prossimo 8 luglio, con le sfide del Q1 che torneranno a disputarsi nella forma di gare di andata e ritorno dopo la compressione a partite secche resasi necessaria la scorsa estate per calmierare gli effetti della pandemia.

Le squadre di Nicola Berardi – vicecampione di San Marino e detentrice della Coppa Titano – e Stefano Ceci – che ha chiuso al terzo posto la corsa scudetto – erano inserite tra le 33 teste di serie, nella quale si sono affacciate per la prima volta un cospicuo numero di squadre. Non figura tra queste il Birkirkara, squadra maltese allenata dall’olandese André Paus (nove stagioni consecutive in Eredivise con la maglia del Twente da metà anni Ottanta) che è toccata in sorte a La Fiorita. Incontro di andata giovedì 8 luglio e ritorno una settimana più tardi: salvo modifiche delle prossime ore, saranno proprio i vicecampioni di San Marino a debuttare allo Stadium. In attesa della consegna delle rose ufficiali per il Q1 (deadline venerdì 2 luglio), che potranno essere ritoccate in caso di superamento del turno, gli uomini di Berardi dovranno certo guardarsi da Luke Montebello. L’attaccante giallorosso ha infatti segnato 13 gol in 22 partite di campionato, contribuendo all’ottenimento del quarto posto finale. Insieme a Yankam, Attard e Pepe sono stati recentemente convocati dal Commissario Tecnico di Malta Davis Mangia per le ultime amichevoli con Irlanda del Nord, Kosovo e Kazakhstan.

Dovrà tenere in considerazione anche il fuso orario, invece, il Tre Penne di Stefano Ceci. I biancoazzurri, che stanno rivoluzionando il parco giocatori a disposizione del tecnico riccionese – arricchitosi di Imre Badalassi, capocannoniere dell’ultimo Campionato Sammarinese –, se la vedranno con i georgiani della Dinamo Batumi. La formazione allenata da George Geguchadze è una delle nove ad aver preso parte a tutte le edizioni del campionato georgiano dal 1990 ad oggi. I biancoblù dell’omonima città di Batumi – la terza più popolosa della Georgia – si sono qualificati all’Europa Conference League grazie al secondo posto strappato nel corso del campionato 2020.

È infatti tutt’ora in corso l’edizione 2021 della Eronvuli Liga, nella quale è proprio la squadra di Geguchadze la principale accreditata ad interrompere l’egemonia della Dinamo Tbilisi, vincente da due anni a questa parte e prima a pari merito con i futuri avversari del Tre Penne in campionato. Elemento a favore dei georgiani è proprio la chance di disputare questi turni di qualificazione alle competizioni europee in piena forma: il campionato locale è infatti iniziato lo scorso 29 febbraio e terminerà poco prima di Natale. Tra le file della Dinamo Batumi, occhi puntati su Zoran Marusic: l’attaccante serbo è andato a segno otto volte nei diciassette incontri sin qui disputati.

Intanto, nella giornata di oggi la Folgore ha anche conosciuto l’eventuale avversaria al Q2 di Champions League: se gli uomini di Lepri riusciranno nell’impresa di imporsi nel Preliminary Round di settimana prossima, dovranno vedersela con i campioni di Ungheria del Ferencváros che l’anno scorso hanno condiviso il girone di Juventus e Barcellona nella massima competizione europea per club. Dovesse andare storta la campagna albanese, i campioni di San Marino verrebbero inseriti all’altezza del Q2 di UEFA Europa Conference League. Per capire l’eventuale avversaria a quella profondità della nuova competizione europea, dovremo attendere il sorteggio di domani che interesserà da vicino anche Tre Penne e La Fiorita. Alle ore 13:00 Nyon tornerà in diretta per gli abbinamenti del Q2 di UECL.