Rimini, forzano la vetrina di un negozio e tentano il colpo, in manette 31enne e 45enne

| 16:16 - 15 Giugno 2021

Sono finiti in manette la scorsa notte con l’accusa di tentato furto in concorso un 31enne e un 45enne che non sono passati inosservati agli agenti di una pattuglia della polizia di Rimini. Si aggiravano infatti con fare sospetto lungo via Vespucci quando uno di loro si è fermato a bordo strada per osservare eventuali movimenti e l’altro si è avviato verso la vetrina di un negozio. Chiamati i rinforzi, gli agenti hanno prima bloccato il “palo”, poi l’altro che nel frattempo aveva divelto una finestra ed era entrato all’interno del negozio e stava cercando di aprire il cassetto del registratore di cassa. Inoltre, da un successivo controllo personale, lo stesso è stato trovato in possesso di diversi arnesi da scasso, custoditi all’interno di un borsello, utilizzati per forzare la vetrata, motivo per il quale è stato denunciato anche per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. Entrambi sono finiti in arresto.