Operatori balneari Rimini: "Aspettiamo molti stranieri" 

Turismo

Rimini

| 15:49 - 15 Giugno 2021

Mauro Vanni, presidente della Cooperativa bagnini Rimini Sud.

"Si prevede un'ottima stagione". A dirlo non è un operatore balneare qualunque, ma il presidente della Cooperativa bagnini Rimini Sud, Mauro Vanni, che rappresenta circa 150 stabilimenti balneari, in questi giorni molto frequentati da turisti, soprattutto italiani e nei weekend. "Rispetto all'anno scorso siamo in una situazione nettamente migliore - spiega all'Ansa Vanni -. L'anno scorso di questi tempi avevamo appena aperto e ancora non c'erano certezza sulla stagione. Quest'anno invece la stagione è partita molto bene. Le prenotazioni per luglio e agosto sono buonissime. Anche nei weekend di giugno stiamo lavorando molto bene. Poi adesso siamo in zona bianca", ricorda il Vanni che guarda con favore al venire meno del lockdown serale. "Tutto questo favorirà sicuramente il turismo, in modo particolare quello estero, un po' più debole". Arriveranno gli stranieri? "Ci aspettiamo che per la fine di giugno e i primi di luglio arrivino tanti stranieri. Le prenotazioni sono molto buone". Al momento i frequentatori della Riviera romagnola provengono dalle città emiliane, da Lombardia, ma anche Piemonte e Veneto. "I turisti quando vengono nel weekend chiedono informazioni e fanno prenotazioni. Si vede che la gente ha propria voglia di uscire e di sentirsi in libertà nelle nostre spiagge", aggiunge Vanni.