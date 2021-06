A Rimini le finali nazionali di ginnastica Summer edition 2021

Sport

Rimini

| 15:34 - 15 Giugno 2021

Ginnastica in Festa a Rimini.

Dal 18 al 27 giugno alla fiera di Rimini torna 'Ginnastica in Festa' in cui atleti, società, espositori e appassionati si raduneranno all'interno del quartiere fieristico riminese di Italian Exhibition Group (IEG) per una dieci giorni dedicata alla grande ginnastica. Saranno cinque i padiglioni che ospiteranno nel complessivo oltre 25 campi gara. Ad oggi sono oltre 24.000 le iscrizioni alle gare per un totale effettivo di oltre 17.000 partecipanti.

"L'edizione più numerosa di sempre", dichiarano gli organizzatori. Sono coinvolte tutte le Associazioni d'Italia della FGI. L'evento è organizzato da Esatour Sport Events e ASD Pesaro Gym in collaborazione con la Federazione Ginnastica d'Italia (FGI).