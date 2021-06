Sentire i sentieri: due giornate a piedi nella natura della Romagna

Eventi

Gemmano

| 15:09 - 15 Giugno 2021

Grotte della Riserva naturale di Onferno.

La Riserva naturale di Onferno compie 30 anni e per l'occasione, nelle giornate di sabato 19 e domenica 20 giugno 2021 presso la Riserva naturale di Onferno, ubicata nelle colline riminesi del comune di Gemmano, si svolgerà un evento ricco di iniziative aperte al pubblico.

“Sentire i sentieri, a piedi nella natura della Romagna” è il titolo dell’iniziativa che coinvolgerà il

pubblico con escursioni, visite in grotta, laboratori per famiglie, momenti di dibattito,

interviste a “volti noti” e momenti conviviali.

L’obiettivo è il confronto sulla tematica dello sviluppo delle aree interne, e interessate da Aree naturali protette, per uno sviluppo sostenibile e in equilibrio con la fruizione turistica. Si confronteranno tecnici, esperti, operatori e amministratori con la partecipazione di Andrea Gnassi, Presidente di Visit Romagna e Sindaco di Rimini, che porterà la sua esperienza di amministratore attento alle relazioni fra costa e aree interne.

Nel corso della due giorni sarà inaugurata la rinnovata rete escursionistica locale con possibilità di prenotare diverse escursioni gratuite tematizzate. Nel pomeriggio di sabato sarà sviluppato un focus sui sentieri come strumento di tutela, sicurezza del territorio e possibilità di sviluppo turistico.

Inoltre, nel contesto del progetto europeo dell’Ente Parchi Romagna, denominato MADE INLAND, che ha lo scopo di migliorare la protezione e la valorizzazione del capitale naturale e culturale non sfruttato dell'entroterra, attraverso lo sviluppo del turismo, si svolgerà nella mattina di sabato un focus di confronto sullo sviluppo delle aree interne e sul rapporto tra turismo e aree protette, a cui parteciperanno amministratori, tecnici ed esperti del mondo dei parchi e del turismo.

Cardine della giornata di domenica saranno le esperienze di viaggio nelle terre alte d’Italia raccontate dal testimonial dell’evento Massimiliano Ossini, conduttore del programma Rai Linea Bianca, che sarà ospite per un’intervista ed un’escursione speciale.

La partecipazione alle escursioni guidate, ai laboratori, ai due focus e all’ intervista al testimonial, è gratuita, a numero limitato, nel rispetto dei protocolli Covid-19 e da prenotare attraverso il numero: 389 1991683

Per info www.parchiromagna.it