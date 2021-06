Basket C Silver: Angels ko anche in gara2 (79-73), promossa in C Gold è la SG Fortitudo Cinque i giocatori in doppia cifra nella squadra di coach Ceccarelli

Sport Santarcangelo di Romagna | 14:45 - 15 Giugno 2021 Il roster e lo staff Dulca Angels (foto Aldo Sgroi). Dopo la sconfitta in Gara1, è arrivata anche quella in Gara2 contro la SG Fortitudo (79-73) ch sale così in serie C Gold. La squadra di Ceccarelli è stata sempre costretta a rincorrere e non è riuscita a completare la rimonta nel finale, sfiorando il -2 a un minuto dalla fine (53-42 all'intervallo). Nel finale la squadra di casa è stata più lucida e fredda. Il tabellino SG Fortitudo – Dulca Santarcangelo 79-73 ZTL HOME SG Fortitudo. Balducci 13, Procaccio 11, Tosini 9, Carpani 10, Lalanne 9, Pederzoli 12, Ranieri 3, Lenzi, David 4, Nanni 6, Nestola, Zinelli 2. All. Mondini Dulca Santarcangelo: Vandi 6, Frigoli 12, Gamberini 10, Pesaresi 5, Fusco 14, Buzzone, Scarponi 11, Chiari 11, Rossi 5, Semprini 5. All. Ceccarelli PARZIALI: 29-20;53-42; 66-53