A Misano Adriatico da venerdì 18 giugno la sosta torna a pagamento

Attualità

Misano Adriatico

| 14:44 - 15 Giugno 2021

Dal 18 giugno parte la sosta a pagamento negli stalli delineati da linee blu e nei parcheggi della zona mare e del centro.

Come lo scorso anno, per andare incontro alle attività e favorire l’afflusso di clienti, l’amministrazione comunale ha prorogato di un mese la gratuità dei parcheggi. La sosta a pagamento nelle aree adibite di Via Liguria, via D’Azeglio, Parco del Sole, Gabbiano e Portoverde prenderà il via da venerdì e sarà in vigore fino al 19 settembre.

Quest’anno per regolarizzare la propria sosta, oltre ai tradizionali sistemi di pagamento automatici e all’app Smart Park già sperimentata, sarà possibile utilizzare le applicazioni Easy Park e My Cicero.