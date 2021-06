‘Affacciati alla finestra’, lunedì 28 giugno concerto all’Ospedale Infermi

Eventi

Rimini

| 14:29 - 15 Giugno 2021

Francesca cesaretti e Davide Tura.

In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma del 28 giugno, l'associazione Ail Rimini OdV, in collaborazione con l'associazione Donatori di Musica, porta la musica nell'Ospedale Infermi di Rimini con l'evento “Affacciati alla finestra”, allo scopo di donare, a pazienti e sanitari, i benefici che l'arte ha sullo spirito, ma anche sul fisico.

L'evento, in calendario lunedì 28 giugno alle ore 16:30 nell'atrio esterno del nosocomio, organizzato dall'associazione Ail Rimini (Associazione Italiana contro le leucemie ed i linfomi) e dall'Associazione Donatori di Musica, è patrocinato dal Comune di Rimini.

Il concerto, per due pianoforti e orchestra d'archi, sarà interpretato dal duo pianistico formato da Francesca Cesaretti e Davide Tura e dall'Orchestra da Camera di Rimini diretta dal direttore Stafano Pecci. Il libretto prevede musiche di W. A. Mozart con la famosa Piccola Serenata Notturna per orchestra; J. S. Bach con il Concerto BWV 1062 in Do minore per 2 pianoforti e orchestra; D. Tura con il brano originale Pan Do Ra.

La disponibilità dei posti per assistere dal vivo all'evento risulta limitato (prenotazione obbligatoria contattando i numeri: 0541-705058 o 3927746878 o alla mail: gestione@riminiail.it) ma il concerto sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Ail Rimini: https://www.facebook.com/RiminiAIL/

AIL Rimini OdV, costituita nel 1997, è una delle 81 sezioni autonome di AIL (Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma). AIL Rimini OdV “si prende cura” del paziente, delle famiglie, dei nuclei di convivenza durante la fase della malattia e nei suoi diversi aspetti.Particolare attenzione pone da anni ai pazienti più piccoli con un’assistenza Psicopedagogica domiciliare Pediatrica e un’assistenza Infermieristica domiciliare Pediatrica. (https://www.riminiail.it/)

L'Associazione Donatori di Musica è una rete di musicisti, medici e volontari, nata nel 2009 per realizzare e coordinare stagioni di concerti negli ospedali. (http://www.donatoridimusica.it/index.php)