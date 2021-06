Gabicce d’estate: serate di eventi tra disco music, cinema e cultura

Eventi

Gabicce Mare

| 14:21 - 15 Giugno 2021

Panorama da Gabicce Monte.

Sul finire delle note dei Concerti al Tramonto che riservano ancora due imperdibili appuntamenti a Gabicce Monte il 20 e il 27 giugno, si inaugura da sabato 19 giugno il calendario degli appuntamenti estivi.



Confermate la rassegna di concerti di qualità in Piazza Municipio “Onde sonore” tutti i sabati sera e la rassegna cinematografica all'aperto nella spiaggia libera “Cinema Sottomonte” tutti i giovedì sera. Non mancheranno le serate letterarie nel mese di luglio della rassegna “Libri aperti” e altri appuntamenti culturali per chi non vuole rinunciare anche in vacanza ai consigli per buone letture. E ancora: teatro per ragazzi, eventi sportivi, mercatini e tanto altro ancora per un'offerta turistica che punta sempre alla qualità, anche nell'accoglienza e nell’intrattenimento.

L’evento di punta del calendario sarà il Festival della disco music Disco Diva. Riconfermata l'iniziativa “Candele sotto le Stelle” nella serata del 10 agosto in collaborazione con i Comuni della Riviera del San Bartolo per trasformare la spiaggia in una romantica scenografia di cene a lume di candela sotto le stelle cadenti, tutti vestiti di bianco.





Sabato 19 giugno, per il grande esordio, è previsto alle ore 21.00 un concerto della Dino Gnassi Corporation con la partecipazione di Tania Cervellieri, un omaggio alla Bandiera Blu, alla bellezza delle nostre spiagge e per dare un benvenuto simbolico a tutti i turisti che sceglieranno Gabicce Mare come meta delle loro vacanze.



Gli appuntamenti proposti si svolgeranno nel rispetto dei protocolli anti contagio per accogliere il pubblico in sicurezza e potranno essere visti solo occupando i posti a sedere, distanziati, all'interno delle piazze. I posti sono limitati ed occorre presentarsi muniti di mascherina.