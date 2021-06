Alleggerimento Tari dal comune di Rimini: bene per Confartigianato, ma aiuti più selettivi

Attualità

Rimini

| 14:15 - 15 Giugno 2021

Confartigianato su taglio Tari.

Plauso da parte di Confartigianato per la maxi manovra del Comune di Rimini che prevede riduzioni Tari per circa 5,3 milioni di euro a sostegno di 7.770 imprese del territorio comunale. Un segnale di attenzione che le piccole e medie imprese riminesi accolgono ovviamente con favore. Per il settore artigiano rappresentano mediamente il 30%.

Confartigianato Imprese Rimini sottolinea, ancora una volta, “la necessità di procedere ad un esame più selettivo degli aiuti, differenziando le imprese che hanno avuto i danni più gravi dalla pandemia da quelle che il Covid ha invece penalizzato in modo minore o che più rapidamente si mettono in moto grazie al loro scenario di riferimento – così dichiara il Presidente Davide Cupioli -. Il sostegno così modellato, certamente positivo, rischia invece di appiattirsi su cifre oggettivamente marginali per il bilancio e l’attività di tante imprese.

Quello dell’analisi dei settori e della ripartizione dei contributi è uno sforzo che si comprende sia complicato, tanto politicamente quanto amministrativamente, ma è un passaggio da compiere affinché gli aiuti siano reali e abbiano la destinazione più efficace”.