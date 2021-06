A Rimini con ShuttleMare in spiaggia gratis e senza auto

Attualità

Rimini

| 13:55 - 15 Giugno 2021

La conferenza stampa di presentazione di ShuttleMare.

Si chiama ShuttleMare il nuovo servizio di trasporto a chiamata che Comune di Rimini e Start Romagna sono pronti a lanciare in via sperimentale per l’estate 2021. Una nuova modalità di trasporto dalla città al mare, gratis e senza auto, comoda, sicura, ecologica.

Il servizio, attivo tutti i giorni, dalle 9:00 alle 21:00, dal 26 giugno al 29 agosto, solo su prenotazione, nasce per facilitare il raggiungimento della spiaggia a sud di Rimini, dalla zona posta a monte della ferrovia, senza dover perdere tempo per trovare parcheggio e senza dover pagare la sosta. Verrà sperimentato nei due mesi di maggiore mobilità verso la spiaggia da parte di residenti e turisti per testare la risposta della clientela verso modalità meno tradizionali di spostamento.

La prenotazione del servizio gratuito avviene attraverso una funzionale applicazione per smartphone già testata in altre realtà europee, Shotl, nata per gestire in maniera innovativa, efficiente e flessibile servizi di mobilità on demand.

Per accedere al servizio l’utente dovrà scaricare gratuitamente l’App Shotl, procedere ad una veloce registrazione utile a interagire con la piattaforma, e prenotare il proprio bus-navetta seguendo le semplici indicazioni guidate della applicazione.

Il servizio viene effettuato con l’impiego di autobus di dimensioni ridotte con capacità di carico massimo di 18 passeggeri, la cui capienza viene stabilita coerentemente con le disposizioni anti-Covid.

La raccolta dei passeggeri avviene presso una qualunque fermata del trasporto pubblico locale (geolocalizzate sulla mappa dell’applicazione), poste a monte della ferrovia, comprese quelle situate in prossimità dei principali parcheggi scambiatori (Ponte di Tiberio, Caduti di Marzabotto, Settebello, Fantoni, Sindacati, Clementini, Garden, Chiabrera, Palacongressi), per scendere ad una qualunque delle fermate poste a mare della ferrovia. Non è ammesso invece l’utilizzo del servizio fra due fermate poste a monte o a valle della ferrovia, dal porto canale al bagno 100. Il tempo stimato di attesa della navetta è di circa 15 minuti dalla richiesta, ma è possibile annullare l’attesa prenotando il servizio in anticipo.

Allo stesso modo è possibile compiere il tragitto inverso, prenotando il proprio shuttle per tornare dalla spiaggia alla propria autovettura.



COME FUNZIONA SHUTTLEMARE: DALLA CITTA’ ALLE SPIAGGE A SUD DI RIMINI



Con ShuttleMare sarà possibile, tutti i giorni dal 26 giugno al 29 agosto 2021, salire da qualunque fermata del trasporto pubblico locale posta a monte della ferrovia e scendere ad una qualsiasi fermata a mare della ferrovia: non è possibile l’utilizzo del servizio fra due fermate a monte della ferrovia o fra due fermate a mare della ferrovia, le destinazioni previste possono andare dal porto canale al bagno 100.

L’area servita da ShuttleMare è delimitata dalla statale SS16, dal fiume Marecchia e dal viale Siracusa e dal mare, il servizio è gratuito.

Si può prenotare il proprio shuttle per un massimo di 5 passeggeri. Utilizzando l’app Shotl si potrà impostare facilmente la posizione di partenza e quella di arrivo, scorrendo sulla mappa oppure digitando l’indirizzo e selezionandolo dal menu a tendina. Una volta confermato il servizio, l’applicazione Shotl indicherà la fermata di partenza, dove arriverà in breve tempo lo shuttle. Utilizzando l’applicazione sarà inoltre possibile controllare in tempo reale la posizione del bus prenotato.

Per utilizzare ShuttleMare sarà necessario scaricare l’applicazione Shotl, già collaudata per questo tipo di servizio, disponibile per Iphone (https://apps.apple.com/it/app/shotl/id987926573) e per Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.caminalab.shotl&hl=it&gl=US).



L’estate 2021 porta con sè anche nuovi servizi per agevolare l’accesso al mare nella zona nord.

Sul fronte dei parcheggi, all’area di sosta di Torre Pedrera già realizzata lo scorso anno, quest’estate si aggiungono i posti a rotazione messi a disposizione nel parcheggio Foglino da complessivi 120 posti con pagamento a parchimetro (tariffa pari a 1,20€/h e tariffa giornaliera di 5 €). I posti sono già fruibili gratuitamente da sabato scorso, mentre la regolamentazione a pagamento avverrà a seguito dei lavori di posizionamento della segnaletica che iniziano domani e sarà attiva dalla prossima settimana.

Dal 19 giugno al 30 settembre sarà aperto il nuovo parcheggio estivo a Viserbella vicino cavalcavia Grazia Verenin, denominato parcheggio Zambianchi, che avrà una capacità di almeno 200 posti e orario dalle 8 alle 22, il servizio sarà affidato in gestione al consorzio CSR, la tariffa della sosta sarà di 5 € al giorno. A Rivabella, sono disponibili i 90 posti già realizzati in via Adige.

Inoltre, con la variante al Rue recentemente approvata, aumentano le possibilità per gli operatori turistici di rispondere alle esigenze dei propri clienti grazie a nuove destinazioni d’uso a parcheggio anche temporaneo in aree libere non agricole.

Rimini Fiera, infine, ha messo a disposizione dei comitati turistici della zona nord il parcheggio ovest con 540 posti per utilizzarlo come hub di sosta con navette di collegamento verso gli hotel e si prevede di attivare da luglio un park&ride nel weekend per servire Viserba, Rivabella e San Giuliano.



DAL 14 GIUGNO LA BIGLIETTERIA START FUORI DALLA STAZIONE E’ GESTITA DA VISIT RIMINI



Con la gestione della biglietteria Start della stazione, VisitRimini potenzia ulteriormente il servizio di Informazione e Accoglienza turistica, garantendo l'apertura dalle 7 alle 20, 7 giorni su 7. Non sarà dunque più solo possibile acquistare i biglietti del trasporto pubblico, il punto in Piazzale Cesare Battisti sarà un riferimento per viaggiatori e turisti dove potranno trovare la più vasta proposta turistica cittadina e del territorio. Sarà una guida precisa e aggiornata per vivere tutte le emozioni che sono racchiuse in un nome: Rimini.



“Il debutto di questo servizio altamente innovativo e gratuito voluto dall’amministrazione – commenta l’assessore Roberta Frisoni – è una sfida e allo stesso tempo un laboratorio sperimentale grazie al quale testeremo nuove forme di accessibilità alla spiaggia e aumenteremo l’appeal di Rimini e del suo mare. Incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico, sostenibile, e dei parcheggi scambiatori a monte della ferrovia ha un impatto positivo anche sul miglioramento della viabilità e dell’accessibilità di tutta l’area a mare. Grazie al software di Shotl, in questi mesi raccoglieremo un patrimonio di dati e informazioni importanti che saranno indispensabili per tarare il servizio e migliorarlo in vista della prossima stagione balneare. Oltre all’area sud, inoltre, stiamo lavorando per agevolare l’accesso al mare anche nell’area nord. Quello che presentiamo oggi è un progetto che aggiunge un nuovo capitolo all’impegno che in questi anni è stato sempre al centro delle strategie dell’Amministrazione comunale per promuovere il ricorso a modalità di trasporto più sostenibili e migliorare la qualità della vita nella città”.



“Abbiamo aderito con entusiasmo a questo progetto innovativo – commenta il presidente di Start Romagna Roberto Sacchetti -. In futuro il trasporto dovrà avere una visione diversa, dovrà fornire sempre più assistenza e flessibilità. Dovrà essere un servizio ‘da sartoria’, cucito sulle esigenze delle persone. In questo percorso, per cambiare il paradigma e spostare le abitudini dei cittadini dall’utilizzo dell’auto privata a quello del mezzo pubblico, fondamentale è la digitalizzazione. Start Romagna sta investendo molto su questo aspetto”.