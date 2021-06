Rimini Calcio, contro il Ghivizzano per il sigillo sui playoff. Pupeschi indisponibile

Sport

Il tecnico Alessandro Mastronicola nei Distinti domenica scorsa contro la Correggese.

Mercoledì si ritorna in campo contro il Ghivizzano (ore 16) – già salvo - sempre al Romeo Neri nel penultimo turno di stagione regolare (sabato prossimo in anticipo contro la Marignanese Cattolica). E' l'occasione per infilare il poker di vittorie di fila, cosa mai accaduta durante la stagione, e mettere il sigillo sui playoff. Sedici punti (51-35) dividono le due formazioni. Non sarà in panchina il tecnico Alessandro Mastronicola, che deve scontare la seconda giornata di squalifica, mentre nella lista degli indisponibili formata da Sambou, Viti, Scotti, Capicchioni e Nigretti, si aggiunge Pupeschi (Giua è disponibile).

IL TECNICO Alessandro Mastronicola è concentrato sull'obiettivo playoff e allontana il discorso sul futuro: “Tre vittorie consecutive sono un bel bottino, però non abbiamo ancora concluso nulla e soprattutto abbiano fatto cose buone ed altre meno buone ed è su queste ultime che dobbiamo rimanere concentrati e costruire la quarta vittoria che ci garantirà probabilmente i playoff. Dobbiamo dimenticare il passato e restare concentrati, non è un match da prendere sotto gamba. In queste ore cerchiamo di recuperare energie mentali e fisiche. Il contratto? L'ho firmato con mia moglie – scherza - e non so neanche se lo rinnova lei. Io ho in testa la partita di domani e basta”.

All'andata tra Ghivizzano e Marignanese Cattolica, ultimo avversario della stagione, è arrivato un solo punto...

“Il rischio è di affrontare questo tipo di partite con poca attenzione o con presunzione che sarebbe più grave. Abbiamo perso troppi punti contro squadre di bassa classifica. Il problema è nostro: sapendo di militare nel Rimini o abbiamo avuto paura di dimostare di essere giocatori da Rimini oppure – peggio ancora e spero che non sia così - siamo stati presuntuosi in quanto giocatori del Rimini”.

Cosa chiede alla squadra rispetto al match con la Correggese?

“Voglio vedere una squadra propositiva, che si preoccupi poco delle spalle ma invece di aggredire nei modi e nei tempi giusti, di non avere paura di giocarmi l'uno contro uno, sfrontatezza, forza nel proprio gruppo di squadra. Nel secondo tempo contro la Correggese abbiamo fatto al meglio tutto ciò”.

Il giovane Pari si è ben inserito.

“Pari è entrato bene in partita ed ha risposto presente. E' un ragazzo su cui si può contare a occhi chiusi. quando non l'ho utilizzato è stato solo per scelta tecnica".

La presenza dei tifosi si è fatta sentire...

“Ci sono mancati tanto sia per il tifo a favore che per le loro provocazioni. Credo che la provocazione dei tifosi sia finalizzata a darci quando serve una svegliata. Se prendiamo i cori contro come un qualcosa di negativo, allora finiamo per affossarci. Sono contento che i tifosi siano tornati allo stadio e che facciano il tifo, nel bene e nel male”.

I CONVOCATI

Portieri: Adorni, Lazzarini. Difensori Canalicchio, Giua, Manfroni, Mengucci, Nanni, Valeriani

Centrocampisti Aprea, Ceccarelli, Gomis, Lugnan, Pari, Ricciardi, Simoncelli

Attaccanti Accursi, Ambrosini, Arlotti, Battisti, Casolla, Diop, Pecci, Vuthaj

