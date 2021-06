Non si ferma all'alt, bloccato dopo un rocambolesco inseguimento. Era positivo all'alcoltest

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 10:57 - 15 Giugno 2021

Foto di repertorio.

Sfreccia troppo velocemente in auto in pieno centro abitato, non si ferma all'alt della Polizia e, nella fuga, cerca di urtare l'auto degli agenti. A finire nei guai un 35enne di Bellaria Igea Marina. Gli agenti, impegnati in un servizio antiabusivismo, hanno notato l'auto procedere a velocità sostenuta. Hanno intimato l'alt ma l'autista lo ha ignorato cercando di scappare. Subito è partito l'inseguimento. Il 35enne ha anche cercato di andare a sbattere contro l'auto di servizio della Polizia. E' stato raggiunto e fermato. Il controllo dell'etilometro ha dato esito positivo: l'uomo è stato denunciato e gli è stata ritirata la patente.