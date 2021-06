Compie atti osceni in spiaggia davanti a minori: denunciato 45enne

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 10:36 - 15 Giugno 2021

Foto di repertorio.

Atti osceni davanti a dei minori di sera in spiaggia a Bellaria. Un 45enne è stato identificato e denunciato dalla Polizia Municipale. Gli agenti lo hanno portato via mentre stava montando la rabbia della gente che aveva assistito alla scena. L'uomo è un 45enne emiliano. Verso le 22 si trovava in uno stabilimento balneare in via Colombo. Le sue gesta non sono passate inosservate e alcuni cittadini hanno chiamato la Polizia che lo ha colto sul fatto. E' stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico.