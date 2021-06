Riccione: scooter si schianta su un'auto e finisce contro un albero, ragazza ferita

Cronaca

Riccione

| 10:21 - 15 Giugno 2021

Il luogo dell'incidente.

Una svolta azzardata potrebbe essere la causa dell'incidente tra un'auto e uno scooter avvenuto questa mattina (martedì 15 giugno) verso le 9.30 a Riccione. Secondo una prima ricostruzione l'auto stava procedendo in via Castrocaro in direzione Rimini. Ha svoltato contromano in via Romagna centrando uno scooter. Il mezzo è finito contro un albero e la donna alla guida dopo lo schianto è stata sbalzata a terra. Sul posto un'ambulanza, un'automedica e tre pattuglie della Polizia Municipale di Riccione per ricostruire la dinamica. La donna si sarebbe fortunatamente ripresa, è stata stabilizzata e portata in ospedale.