Far conoscere ai bambini i luoghi e le eccellenze, ecco "Perticara bel paese"

| 08:37 - 15 Giugno 2021

Gli alunni impegnati nel progetto.

"Perticara bel paese" entra nel vivo con la chiusura delle scuole. Una attività guidata da Agnese Poggioli, insegnante, che si concluderà con uno spettacolo dei bambini della scuola elementare con la banda Musicale Minatori di Perticara al museo Sulphur.

Lunedì prima uscita ufficiale per toccare con mano i luoghi di Perticara e le eccellenze del territorio: piazza, vie, chiese, percorsi del Monte Aquilone e tanto altro. Una occasione per i ragazzi di acquisire informazioni da "guida turistica".

"Il progetto nasce dall'esigenza di approfondire la conoscenza della realtà territoriale in cui viviamo, attraverso le diverse figure che intervengono nella vita del territorio e ne fanno parte integrante arricchendolo" spiega Agnese Poggioli.

Verranno sviluppati progetti per migliorare le potenzialità dei singoli alunni in armonia con i compagni e con l'ambiente. Verranno messe in contrapposizione la realtà territoriale e quanto invece si sa del passato. Il tutto in una visione di futuro sostenibile.

Particolare attenzione sarà dedicata all'ampoliamento dell'offerta formativa in riferimento all'educazione civica, per formare cittadini consapevoli.

Le principali finalità del progetto saranno:

- Promuovere e consolidare la conoscenza del territorio

- Favorire la collaborazione fra alunni di età diverse

- Avvicinare gli alunni al teatro e alla musica per imparare ad utilizzare linguaggi differenti

- Promuovere creatività ed abilità individuale e le competenze

- Avvicinare i ragazzi alla realtà territoriale

- Favorire la capacità di esprimersi al di fuori del contesto scolastico

- Potenziare capacità di ascolto, espressione e confronto

- Tramite la stesura di un copione far capire tutto quello che c'è dietro ad una buona riuscita di un lavoro comune.

Cesare Bianchi presidente della pro loco di Perticara

"La scuola per una piccola comunità è la vita, deve essere sempre salvaguardata, aiutata e seguita, senza scuola non c'è futuro"