Sciame d'api al bar in piazza Tre Martiri, panico in centro

Attualità

Rimini

| 08:09 - 15 Giugno 2021

Lo sciame d'api sulla sedia del "Primo bacio" in piazza Tre Martiri.

Dopo il lettino in spiaggia di qualche giorno fa, un altro sciame di api si è letteralmente seduto al tavolo di un bar in piazza Tre Martiri a Rimini. Venerdì scorso le api hanno "dimostrato" di amare molto la spiaggia, prendendo possesso di una sdraio. Lunedì pomeriggio invece questo altro gruppo di insetti ha deciso di fare una sosta forse per chiedere un aperitivo. Lo sciame si è posizionato attorno ad una sedia del "Primo bacio" in piazza Tre Martiri. Nel giro di poco tempo il locale è stato chiuso, sono arrivati i Carabinieri per tenere lontane le persone, poi i Vigili del Fuoco ed, infine, un esperto in questo tipo di interventi. Con pazienza e senza nessuna protezione, ha fatto spostare la regina e le api in un'arnia strategicamente posizionata sotto alla sedia. Le api saranno affidate alle cure di un apicoltore.