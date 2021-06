Sport

Cattolica

| 17:58 - 14 Giugno 2021

Il Rimini FC comunica che la gara di campionato Marignanese/Cattolica-Rimini in programma da calendario per domenica 20 giugno, con un comunicato ufficiale emanato in data odierna dal Dipartimento Interregionale, è stata anticipata a sabato 19 giugno con fischio d’inizio alle ore 16:00.