Santarcangelo, aperto hub vaccinale nello stabilimento Amazon

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 17:08 - 14 Giugno 2021

Stabilimento Amazon di Santarcangelo.

Due centri Amazon dell'Emilia-Romagna saranno adibiti a luoghi dove eseguire le vaccinazioni. Oggi ha aperto alle somministrazioni il deposito di smistamento di Santarcangelo di Romagna, in provincia di Rimini, mentre domani toccherà al centro di distribuzione di Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza. Nelle prossime settimane, tutti i dipendenti Amazon e il personale dei fornitori potranno registrarsi tramite un portale dedicato. "Dopo le recenti aperture dei centri vaccinali in Piemonte e Liguria", dice Marco Ferrara, direttore di Amazon logistica Italia, "siamo orgogliosi di offrire questa opportunità ai nostri dipendenti e ai dipendenti dei nostri fornitori in Emilia-Romagna. Tutto ciò grazie alla collaborazione con le istituzioni locali e le autorità sanitarie".