Bus e treni gratis anche per gli under 19 iscritti alle scuole superiori Da settembre parte il beneficio sui mezzi pubblici in Emilia Romagna

Attualità Emilia Romagna | 16:28 - 14 Giugno 2021 Controllo biglietti all'interno di un treno. Si allarga la platea delle studentesse e degli studenti che viaggiano gratis sui mezzi pubblici dell’Emilia-Romagna. Da settembre e per l’anno scolastico 2021-2022, infatti, anche gli emiliano-romagnoli iscritti alla scuola secondaria di secondo grado potranno spostarsi a costo zero sugli autobus e i treni, lungo i percorsi casa-scuola e anche nel tempo libero. La nuova misura sarà presentata in video conferenza stampa mercoledì 16 giugno alle ore 13 dall’assessore regionale alla Mobilità e Trasporti, Andrea Corsini.

