San Giovanni in Marignano: "Cantiere Friends"riporta al centro i giovani con le loro emozioni

San Giovanni in Marignano

| 16:04 - 14 Giugno 2021

"Cantiere Friends".

Lo scorso martedì 8 giugno, presso il Centro Giovani di San Giovanni in Marignano, ha avuto inizio il laboratorio teatrale “Cantiere Friends".

Il progetto, è stato proposto dal Teatro Cinquequattrini, patrocinato dal Comune di San Giovannni in Marignano e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del “Progetto Adolescenza”, un Piano Regionale pluriennale che si propone come un patto educativo tra i principali soggetti che si occupano di adolescenti.

Questa di "Cantiere Friends", consiste in un'opportunità per i più giovani di poter esprimere attraverso gli strumenti che sono a loro più congeniali, come i social, contenuti più consapevoli e vicini alla loro personalità e natura.

Creare contenuti che riflettano emozioni e idee elaborate più in profondità fa parte di quel processo di soggettivizzazione di cui i giovani hanno bisogno, per potersi orientare rispetto agli altri e al contesto di cui fanno parte.