San Marino: i dati del contagio, il Titano a un passo dal "Covid free"

Attualità

Repubblica San Marino

| 15:28 - 14 Giugno 2021

Aggiornamento settimanale infezioni da Covid-19 nella Repubblica di San Marino.

L’Istituto per la Sicurezza Sociale comunica l’aggiornamento delle infezioni da Covid-19 e l’andamento della campagna vaccinale, a San Marino, registrati nell’ultima settimana (dati aggiornati alla mezzanotte di ieri, 13 giugno 2021).



Aggiornamento settimanale infezioni da Covid-19



Il numero totale di persone contagiate individuate dall’inizio della pandemia fino alla mezzanotte di ieri è di 5.090 di cui: 1 positivo, 90 decessi e 4.999 guarigioni. Non ci sono persone ricoverate in Ospedale positive al virus Sars-CoV-2, resta 1 persona positiva al virus Sars-Cov2 in isolamento nel proprio domicilio. Le persone in quarantena sono 3. I tamponi totali eseguiti sono 67.456, di cui 22.757 su singole persone.



Nella settimana dal 7 al 13 giugno compresi, sono stati eseguiti in totale 589 tamponi, che hanno dato tutti esito negativo e l’indice di positività (% nuovi positivi/tamponi effettuati) è risultato costantemente dello 0,00% ogni giorno.



Campagna vaccinale anti Covid



Il totale delle vaccinazioni effettuate dall’inizio della Campagna fino alle giornata di ieri è di 43.506 di cui 21.783 persone vaccinate con la prima dose e 21.723 con la seconda dose o con la dose unica; sono 465 i turi-sti vaccinati. Il 51,6% dei vaccinati sono femmine e il 48,4% sono maschi. Nello specifico 18.978 prime dosi, 18.388 seconde dosi e 803 dose unica con vaccino Sputnik V 2.809 prime dosi, 2.409 seconde dosi, 123 dosi uniche con vaccino Comirnaty (Pfizer/BioNTech).